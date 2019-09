Alba di sangue a Rapallo: 30enne trovato privo di vita accanto al suo scooter. È giallo

Liguria - Intorno alle 7 di questa mattina il corpo di un 30enne di è stato trovato accasciato accanto al suo scooter in via Sotto La Croce (a Rapallo), purtroppo ormai privo di vita.



I fatti - Al momento l'ipotesi più plausibile continua ad essere quella dell'incidente, ma non si esclude nessuna pista: il decesso dovrebbe essere avvenuto prima dell'alba, ma non si riesce a capire se ci possano o meno essere altri mezzi coinvolti. Le indagini della Polizia procedono.

A dare l'allarme - alle prime ore di questa mattina - è stata una donna che, dopo aver notato il cadavere, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Già all'arrivo dell'automedica, però, per il 30enne non c'era ormai più nulla da fare.