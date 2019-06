Allarme caldo, Arpal dirama un avviso per disagio fisiologico

Liguria - Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso meteo per disagio fisiologico da caldo - il livello massimo per questo fenomeno - lungo le località costiere.



L'allarme - Il fenomeno - determinato dalle condizioni di umidità e temperatura che continuano a interessare il lato marittimo della regione - potrebbe causare disagi non da poco, soprattutto per le fasce considerate "deboli" della popolazione. Come già annunciato dalle previsioni meteorologiche per la giornata di oggi, fino al pomeriggio una residua instabilità potrebbe favorire lo sviluppo di isolati rovesci o temporali d'intensità anche moderata sui rilievi, ma non si escludono locali sconfinamenti verso la costa. Le temperature ancora elevate - soprattutto perché associate a valori di umidità medi o medio-alti - finiscono poi per determinare la permanenza di diffuse condizioni di disagio fisiologico da caldo, il quale passa da moderato sui versanti padani fino a elevato nei centri urbani e nelle vallate poco ventilate dei versanti costieri.



Nella notte le temperature minime sono state intorno a 24 e 27 gradi: la massima temperatura registrata questa mattina è stata di 37.3 gradi a Pian dei Ratti.