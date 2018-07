Allerta gialla dalle 3 di stanotte, attendiamoci piogge sul levante

Liguria - a Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal, per i bacini piccoli e medi della provincia genovese dalle 3 di stanotte fino alle 13 di domani. La zona riguarda insomma il levante della liguria.



Piogge - Temporali localmente intensi stanno interessando il Nord Italia, sospinti dal passaggio di un fronte perturbato che è in transito proprio in queste ore (al momento deboli precipitazioni interessano alcune zone del centro Ponente). Dalla notte, residue condizioni di instabilità potranno determinare temporali anche forti su tutto il territorio regionale, con un’alta probabilità sull’estremo levante della Liguria. Tali fenomeni potrebbero anche restare confinati sul mare antistante lo spezzino senza raggiungere terra. Si tratta di una configurazione meteo particolare che fa propendere infatti per eventi intensi, ma molto localizzati e destinati a un rapido esaurimento, al punto che domani le condizioni dovrebbero velocemente migliorare appena passata l’instabilità.



Migliorerà? - E domani? Previsti ancora possibili temporali forti, con alta probabilità di sviluppo fino a metà giornata, bassa probabilità sulle altre zone. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Temperature in aumento con umidità in sensibile diminuzione. Sabato invece le condizioni di instabilità dovrebbero attenuarsi, anche se saranno ancora possibili locali fenomeni temporaleschi, più probabili sui rilievi e nelle ore più calde. Temperature stazionarie ancora associate a bassi valori di umidità. Nelle prime ore possibili locali rinforzi dei venti da Nord con locali raffiche fino a 50 km/h, in particolare nella parte centrale della regione.