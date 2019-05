Allerta meteo, possibili rovesci e grandinate tra stasera e domani: temperature in netto calo

Liguria - La Protezione Civile ha diffuso l’Allerta Meteo Gialla per temporali emanata da Arpal, prevista dalle 21 di oggi sabato 4 maggio alle 15 di domani domenica 5 maggio. Le precipitazioni avranno inizio dalla serata di oggi e proseguiranno fino a metà della giornata di domani, domenica 5 maggio: la perturbazione sarà principalmente caratterizzata dall'arrivo di aria molto fredda da Nord sul Mediterraneo, la quale porterà con sé rovesci e possibili grandinate, oltre che vento forte e un netto calo delle temperature.



Sabato 4 maggio - Nel corso della giornata instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino a moderati, più probabili nell’interno. Dalla sera l’arrivo di un impulso perturbato da Nord determina piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale forte su tutte le aree. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali con possibili raffiche fino 60-70 km/h in serata.



Domenica 5 maggio - Dalla notte e fino alle ore centrali precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale forte su tutte le zone; possibili grandinate in occasione dei fenomeni più intensi. Deciso calo termico con quota neve in discesa fino 400-500 m su DE ed interno di BC e possibili spolverate nevose sui relativi tratti autostradali più elevati. Graduale attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio ad iniziare da Ponente. Venti di burrasca forte da Nord su tutte le zone con possibili raffiche fino 120- 140 km/h. Mare localmente agitato su AC.