Allerta nel Tigullio, mare molto mosso e alcuni allagamenti nelle città

Tra le 12 e le 13 piogge violente, allerta prorogata fino alle 15 di domani

Liguria - Il Tigullio è stato colpito in modo deciso dalle perturbazioni questa mattina con vento forte e piogge abbondanti soprattutto dalle 12 (l'orario in cui scattava l'allerta di grado rosso). Per quest'area la Protezione Civile ha deciso di prorogare l'allerta fino alle 14.59 di martedì 30 ottobre.



Le criticità principali sono dovute al mare molto mosso che non permette ai fiumi di scaricare l'acqua e ai terreni già saturi che non assorbono l'acqua piovana. Oltre a sferzare con le suo onde le dighe dei porti turistici di Rapallo, Chiavari e Sestri Levante, il mare ha invaso una porzione della piazzetta di Portofino. A Chiavari alcuni allagamenti nel centro storico e nei sottopassi carrabili durante l'ora di massima perturbazione.



ph centro storico di Chiavari