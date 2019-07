Allerta temporali, anticipata l´allerta gialla alle 15: dalle 18 scatta l´arancione

Liguria - Allerta gialla anticipata dalle 15 alle 18 su tutta la regione, mentre dalle 18 di questa sera alle 14 di domani - domenica 28 luglio - è prevista allerta arancione.



Previsioni - SABATO 27 LUGLIO: al mattino irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla parte centrale della regione. Da metà giornata ulteriore aumento della nuvolosità e delle condizioni di instabilità con iniziali isolati rovesci o temporali, in intensificazione. Possibili locali fenomeni forti anche dal tardo pomeriggio. Umidità prevista su valori alti e venti in prevalenza moderati sudorientali sul Centro-Levante, tra deboli e moderati da nordest al mattino, da sudovest al pomeriggio a Ponente. Mare inizialmente poco mosso, in aumento a mosso a partire da Levante in mattinata. Rimane alta la probabilità di temporali forti, disagio per caldo.

DOMENICA 28 LUGLIO: la perturbazione interesserà dalle prime ore la nostra regione con precipitazioni localmente elevate e probabili fenomeni temporaleschi forti, anche associati a grandinate e raffiche di vento. Progressivo miglioramento nel pomeriggio. L'umidità rimane su valori alti e i venti sono previsti al mattino in prevalenza moderati in circolazione ciclonica sul Ligure, con un successivo ingresso di venti settentrionali fino a forti sul settore centrale. Mare in progressivo aumento fino a molto mosso a Ponente già in mattinata, agitato per onda lunga di libeccio a Levante dal pomeriggio. Permangono piogge moderate con cumulate fino a elevate: alta probabilità di temporali forti, vento forte da nord sul Centro e mare agitato sul Centro-Levante.