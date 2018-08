Alluvioni, 1.6 milioni di Euro per le strade danneggiate

Liguria - Stanziati dalla Giunta regionale 1,6 milioni di euro per la viabilità di tutta la regione danneggiata dagli ultimi eventi alluvionali che si sono succeduti dal 2014 al 2017. Lo comunica l'assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone. Le risorse derivano dalle accise sulla benzina e saranno utilizzate per il ripristino della viabilità danneggiata da esondazioni e movimenti franosi.



Fondi - In particolare, sul totale delle risorse stanziate, sono stati assegnati 243mila euro alla provincia di Genova; 420mila euro alla provincia di Imperia; 500mila alla provincia di Savona; 415mila euro alla provincia della Spezia.



Province - Gli interventi previsti in provincia di Genova sono i seguenti: il rifacimento della strada provinciale 22 di Tribogna al km 4+150; il rifacimento della strada provinciale 37 di Semovigo nel Comune di Mezzanego; il consolidamento della strada provinciale 9 di Crocefieschi al km 3+300 nel Comune di Busalla; il rifacimento e il ripristino della SP 62 nel Comune di Torriglia; il rifacimento della SP 79 nel Comune di Rossiglione; il rifacimento della SP 58 della Crocetta dal km 6+000 al km 13+000 nel Comune di Coreglia Ligure e Rapallo.



Gli interventi previsti in provincia di Imperia riguardano: lavori di ripristino della sede stradale tra i km 3+000 e 6+780 sulla SP 29 di Chiusanico; lavori di ripristino sulla SP 2 di Garezzo e sulla SP 74 di Mendatica, con la messa in sicurezza del movimento franoso tra i km 5+200 e 5+850. Gli interventi previsti in provincia di Savona sono i seguenti: il consolidamento della SP 22 Celle Sanda Stella e sul corpo stradale franato del Comune di Stella al km 7+400. Gli interventi in Provincia della Spezia riguardano: lavori di ripristino della SP 14 a Follo in località Bastremoli; della SP 60 in località Beverone a Rocchetta Vara; sulla SP 42 secondo stralcio e terzo stralcio funzionale in località Montaretto a Bonassola.



Suolo - «Il territorio ligure è stato interessato, negli anni, da eccezionali eventi alluvionali che hanno causato molti danni e grandi disagi ai cittadini che ancora si protraggono ad oggi – ha sottolineato l'assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Ancora una volta Regione Liguria sta dando risposte concrete alla carenza di risorse per ripristinare quelle ferite che sono ancora aperte dagli eventi del 2014. Si tratta di stanziamenti importanti a favore delle province e di città metropolitana di Genova che riusciranno a sanare ferite rimaste aperte lungo tutto l'arco regionale».