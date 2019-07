Ancora in fuga l´omicida di Savona, forse è armato

Liguria - E' caccia all'uomo in tutta la Liguria per Domenico Massari, il 54enne che la scorsa notte ha freddato l'ex moglie a Savona. Nottetempo si è introdotto all'interno dei Bagni Acquario di Savona, dove era in corso una serata karaoke, e ha esploso alcuni colpi di pistola. Esanime a terra è rimasta la sua ex consorte Deborah Ballesio di 40 anni.



Ferite due donne - una sarà operata per estrarre un proiettile da un arto - e una bambina in modo non lieve. Dopo l'agguato, l'uomo si è dato alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. Da più di dodici ore è braccato da Carabinieri e Polizia a Savona, ma le ricerche si stanno allargando. Si pensa che Massari sia ancora armato.