Aqua Lavagna: ripristino e sviluppo dopo la mareggiata

Liguria - Si è tenuta oggi, presso la sua sede di Lavagna, la conferenza stampa di Aqua srl, società specializzata nell'itticoltura off-shore, con impianto a gabbie circolari posizionato al largo di Lavagna (Ge). Erano presenti l'ing. Roberto Co', Fondatore ed Amministratore Delegato, e il dr. Davide Orsi, Presidente, entrambi soci amministratori di Aqua srl. E’ intervenuta inoltre Mariachiara Chiantore, Professore Associato in Ecologia, DIATAV Dipartimento Scienza della Terra Ambiente e Vita dell’Università degli Studi di Genova.



«E’ stato un momento davvero duro" - sottolineano gli amministratori - ma ci siamo rimessi in moto, ben sapendo che non sarebbe stato facile riattivare il nostro ciclo di produzione, che non è breve. Fortunatamente i nostri clienti (catene della grande distribuzione, gruppi d'acquisto, ristoranti) ci hanno permesso di trovare soluzioni di transizione, e ci hanno aspettato. E così, finalmente, da questo inizio di luglio, dopo aver lavorato per tanti mesi al ripristino di tutte le nostre strutture ed al riavvio del ciclo di allevamento, siamo tornati alla nostra attività standard. Ed abbiamo ripreso la commercializzazione a regime del nostro prodotto».



Il tutto proprio in un momento in cui il pescato di maricoltura di qualità, come quella off-shore (più qualitativa ed altamente sostenibile, ma anche molto più impegnativa in termini produttivi) si sta rivelando sempre più una realtà fortemente positiva nell’ambito di un consumo consapevole e sostenibile, ed il mare di Liguria si può porre come ottimale per lo sviluppo di questa economia.



«Nel corso dell'incontro i manager di Aqua hanno ripercorso brevemente il trend mondiale dell'acquacoltura, ancora considerata "di nicchia" ma palesemente l'unica - oggi ed in proiezione - a poter far fronte alla richiesta alimentare di pesce. E che, se ben gestita in tutti i suoi aspetti, ha caratteristiche di elevata sostenibilità. E' in questo contesto che si colloca Aqua, nata nel 2000 con un innovativo percorso nel campo della maricoltura off-shore in Liguria (al momento l' unico) allevando orate e branzini, due specie pregiate del mar del Tigullio, e caratterizzato da una logica produttiva qualitativamente molto diversa da altre in Italia: mare aperto, ampio movimento, acqua pulita, alimentazione sana non inficiata da ogm o antibiotici, assenza di disequilibrio tra pesce alimentato e pesce alimentare, quantità di pescato corrispondenti al solo ordinato, senza eccedenze, carni ricche di omega 3, qualitativamente apprezzate dai consumatori e dal settore scientifico, e freschezza: solo 12 ore tra la pesca ed il banco vendita. Gli impianti produttivi sono stati impostati secondo logiche di massima attenzione all'ecologia, e nell'incontro vengono presentati i positivi dati sulla qualità ecologica dell'acqua e dei fondali, nonché, per le carni, una presenza di contaminanti estremamente più bassa rispetto alle stesse specie selvatiche».