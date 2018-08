Arpal, il caldo non accenna a diminuire

La minima a Genova si è attestata sui 27.7

Liguria - Prosegue l'ondata di caldo che interessa la Liguria e anche oggi, giovedì 2 agosto Arpal ha emesso un avviso meteorologico legato all'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale. Anche nei prossimi giorni le temperature saranno stazionarie su valori al di sopra delle medie climatologiche, con condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Domani venerdì 3, si potranno verificare anche locali aumenti, specie delle minime, per condizioni di föhn che si potrebbero protrarre anche nella giornata di sabato 4.



Disagio - Oggi, inoltre, potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi sui rilievi con possibile coinvolgimento delle aree costiere (bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione). Domani, venerdì 3, ancora temporali al più moderati, più probabili nelle prime ore e nelle ore centrali sui rilievi ma anche in possibile formazione lungo la fascia costiera. L'avviso meteorologico nel dettaglio si può trovare all'indirizzo http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/level2/meteoidrofree/vigilanzaAvviso.pdf



Notte e mattina - Per quanto riguarda le temperature minime, Genova Centro Funzionale non è scesa sotto i 27.7, Cipressa (Imperia) i 27.5, Alassio (Savona) i 27.0. Seguono Genova Quezzi 26.7 e Ventimiglia (Imperia) 26.6 mentre, nello spezzino Levanto, non è scesa sotto i 25.7. Nelle altre città capoluogo di provincia: Savona Istituto Nautico 26.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 26.1, La Spezia 24.9. Per la minima più bassa bisogna andare ai 927 metri del Colle di Nava, nell'imperiese, con 13.9. Per gli aspetti socio sanitari e i comportamenti da adottare si rimanda al bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute e reperibile sul sito www.salute.gov.it, che dettaglia i livelli di rischio socio-sanitario nelle varie città italiane.



Cosa fare - La Protezione Civile del Comune di Genova comunica che, a seguito degli avvisi emessi dal Ministero della Salute per ondate di calore nella città di Genova fino a sabato 4 agosto il COC Comitato Operativo Comunale ha messo in atto le azioni previste dal Piano di emergenza per ondate di calore. «Si raccomanda di osservare le regole utili a prevenire i rischi per la salute. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Questo omportamento è particolarmente necessario per anziani, bambini e persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere alcolici e lbibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi».



Assistenza - Il Comune di Genova, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali continua il servizio dei "custodi sociali" coordinati dalla Cooperativa Televita Agapè, che assicurerano monitoraggio e tutela delle situazioni in carico. I servizi sociali territoriali intervengono anche con l’assistenza domiciliare Doge Domiciliarità Genova, con l’Affido anziani e, oltre alla normale attività di sostegno e monitoraggio dei casi in carico, attraverso l’”attenzionamento” delle persone segnalate da Regione Liguria come maggiormente “suscettibili”. Sono state anche allertati le associazioni della Rete dell’Invecchiamento attivo e i fornitori accreditati del sistema domiciliarità per diffondere i consigli utili a contrastare gli effetti nocivi del caldo. Il Comune di Genova, in caso di segnalazioni specifiche da parte dei medici di base e delle cure domiciliari di Asl 3, incrementerà le ordinarie autorizzazioni per l’avvio dei progetti Meglio a casa – MAC per limitare i ricoveri ospedalieri oppure agevolare le dimissioni in modo protetto.



Zone fresche - Sono disponibili diversi Centri Sociali per le persone di età superiore ai 55 anni. Sono stati allertati anche i volontari della Protezione Civile a supporto delle attività di prossimità per la persone che richiedono interventi attraverso il numero verde regionale 800 995988 gestito da Auser. I volontari, in caso del protrarsi dei livelli dei disagi e di rischio, potranno affiancare anche i “custodi sociali”. E' possibile trovare ambienti climatizzati o ventilati in alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano: Berio - De Amicis Municipio I Centro Est; Gallino Municipio II Centro Ovest; Lercari Municipio III Bassa Valbisagno; Saffi; Municipio IV Media Valbisagno; Cervetto Municipio V Valpolcevera; Bruschi Sartori Municipio VI Medio Ponente; Benzi Municipio VII Ponente. E in biblioteca del Museo di Storia Naturale Doria in via Brigata Liguria 9; biblioteca di Storia dell'Arte in via ai Quattro Canti di S. Francesco; biblioteca Museo dell’Attore in via del Seminario 10. I Municipi indicano nei loro siti le iniziative e i locali climatizzati a disposizione.