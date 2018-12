Asl 3, aperture degli studi di medicina generale nei giorni prefestivi

Lo scopo è potenziare la risposta medica al picco influenzale delle festività

Liguria - L'Asl 3 annuncia i turni di apertura degli studi di medicina generale nei giorni prefestivi, come previsto dall'accordo tra Alisa e le organizzazioni sindacali della Medicina Generale. Uno studio aperto per ogni distretto il 24 dicembre, il 31 dicembre e i sabati di 5 e 12 gennaio. Lo scopo è di potenziare la risposta in previsione del picco influenzale.



Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità, dichiara: «Sono soddisfatta di questo accordo per dare risposte ai cittadini anche durante le feste natalizie. Permette di non recarsi al pronto soccorso quando è sufficiente un medico generale».



L'elenco delle strutture attivate grazie alla cooperazione di Medicoop Genova:

-Distretto 8: Studio Medico Pegli, via Martiri della Libertà n.4

-Distretto 9: Studio Medico Caveri, via A. Caveri n.1/3

-Distretto 10: Centro Medico Manesseno, via Poirè n.13 Manesseno

-Distretto 11: Studio Medico Cecchi, via Cecchi n.19/10

-Distretto 12: Studio Medico Destefanis, corso A. De Stefanis n.15/4 (31/12 e 12/1)

Studio Medico Monticelli, corso De Stefanis n.2/4 (24/12 e 5/1)

-Distretto 13: Studio Medico Europa, Corso Europa 1130 cancello