Asl 3, i dati sugli alunni non vaccinati

Liguria - Sono iniziate da poco la scuole e la Asl 3 ha raccolto i dati sugli alunni non vaccinati. Risultano essere 1285 nella fascia 0-6 e 6602 nella fascia 7-16. Quelli nella fascia 0-6 per legge non possono accedere alla scuola senza la vaccinazione.



Molte anche le famiglie che lamentano la difficoltà a prendere appuntamento con la Asl 3 per adempiere all'obbligo vaccinale. Mercoledì ci sarà una riunione organizzata dall'assessore della sanità Viale per fare il punto sulla situazione.