Atp, 10 nuovi bus con pedana per disabili da gennaio

Questi mezzi fanno parte dei 40 del piano di svecchiamento dei mezzi

Liguria - Dieci nuovi bus dotati di pedana per disabili saranno da gennaio a disposizione di Atp. Questi dieci mezzi fanno parte dei quaranta nuovi bus inseriti nella flotta Atp per svecchiare l'età media dei mezzi. La pedana permette un accesso facilitato alle persone con mobilità ridotta o in carrozzella. Oltre alla pedana, hanno una buona capacità di posti a sedere che li rende efficienti nel trasporto extra urbano. Due di questi saranno impiegati nel Levante: uno in Val Fontanabuona e l'altro sulla linea Chiavari-Fontanabuona.



Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, era presente all'inaugurazione dei nuovi mezzi e ha precisato: «E' importante offrire un servizio pubblico all'altezza e con 40 mezzi nuovi i passeggeri avranno la possibilità di viaggiare ancora meglio».



Enzo Sivori, presidente di Atp, ha spiegato: «Entro il gennaio prossimo l'età media dei mezzi scenderà a 10,7 anni, contro i quasi 13 anni di anzianità media di inizio 2018. La modernizzazione dei mezzi ha subito una forte accelerazione grazie a diverse procedure di bando per la fornitura di nuovi bus».



Roberto Rolandelli e Andrea Geminiani, dirigenti di Atp, aggiungono: «Oggi Atp Esercizio prosegue le iniziative per ridurre le eccedenze, standardizzare il parco che oggi conta ben 11 tipologie e una trentina di modelli di bus differenti. La rete coperta attualmente è di 1.500 chilometri circa e si snoda su un percorso che ha un profilo altimetrico tra gli zero e i 1.250 metri sul livello del mare».