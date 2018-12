Atp, anche a Natale la linea Rapallo-Santa-Portofino

Liguria - Atp Esercizio informa che il giorno 25 dicembre verrà effettuato un servizio di navetta festivo sul percorso Rapallo – Santa Margherita - Portofino.



Linea - «Una decisione che va incontro alle richieste delle amministrazioni locali e anche alla volontà di rilanciare il territorio, colpito dalla disastrosa mareggiata del 29 ottobre – dice Claudio Garbarino, consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana – in questo frangente abbiamo fatto squadra, dando le risposte che si attendono i cittadini e i turisti. Avere a disposizione il servizio della linea tra Rapallo e Portofino anche il giorno di Natale, mi sembra davvero un bel regalo per tutti. Ringrazio i lavoratori che hanno dato la loro disponibilità. Questa è un’azienda che sta sempre dalla parte delle persone e offre la sua personalità al servizio delle comunità locali, soprattutto quando vengono duramente colpite».



Orario - La prima (linea 7 / 7A) partirà dalla zona del casello autostradale di Rapallo (Sant’Anna Edicola), proseguendo su via Mameli fino alla stazione FS di Rapallo, per poi proseguire fino a Santa Margherita Ligure FS. Da qui sarà a disposizione la seconda navetta per Portofino (linea 82 spezzata dalla passerella pedonale in località Cervara). I passeggeri arrivano alla prima sosta e percorreranno a piedi il ponte pedonale appena inaugurato. Si ricorda che sulla linea 82 è necessario munirsi del Portofino Pass, utilizzabile già sulla linea 7. Chi utilizza la sola linea 7 per muoversi tra Rapallo e Santa Margherita può utilizzare il titolo di viaggio ordinario tariffa A (1.80 euro con validità temporale di 75 minuti). La tariffe Portofino pass prevede un ticket di solo andata da 3 euro e di 5 euro per andata e ritorno. In caso di acquisto a bordo, la tariffa viene maggiorata di un euro. Il biglietto può essere richiesto al capolinea o durante le fermate direttamente al conducente.