Atp, dal 1 luglio 30 nuove corse in più tra Santa e Portofino

Liguria - Novità importanti con l’inizio di luglio sulle linee di Atp Esercizio del Levante. La prima riguarda la linea 82 tra Santa Margherita e Portofino. Come promesso e preannunciato, le corse dal primo di luglio diventeranno ben 132, 66 per l’andata e 66 per il ritorno, con l’introduzione di 30 corse in più rispetto alla situazione in vigore fino a oggi. Tenendo conto che la copertura oraria va da pochi minuti prima delle 6 fino alle 1.17 di notte, significa che è programmata una partenza ogni 16 minuti circa.



Linea 82 - Si tratta di un numero davvero record come tiene a sottolineare il presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori: «La cosa importante è che abbiamo avuto anche riscontri favorevoli rispetto al servizio, che viene svolto con mezzi Euro 6 di ultima generazione. La linea 82 di Portofino lavora a pieno regime e per questo in passato non è riuscita a soddisfare le richieste. Con le novità che abbiamo introdotto abbiamo risposto con i fatti alle richieste del comprensorio».



Orario - Per quanto riguarda gli orari, le novità sono state elaborate dal direttore operativo Roberto Rolandelli e da quello amministrativo Andrea Geminiani. Il rafforzamento del servizio sino al 31 agosto prossimo darà l’ennesima risposta alle amministrazioni locali, agli operatori turistici e ovviamente ai passeggeri: «In queste ultime settimane abbiamo fatto molte iniziative che hanno trovato il gradimento di tutti. Penso al Tigullio Shuttle Bus che pure partirà lunedì e che per la prima volta collegherà l’intero Tigullio, compresi Sestri, Chiavari e Lavagna» - commenta Claudio Garbarino, consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana. Tornando alla linea 82 la prima partenza da Santa Margherita Fs è alle 6.58 con arrivo a Portofino alle 6.15, la prima partenza da Portofino è alle 6.15 con arrivo a Santa Margherita alle 6.30. L’ultima corsa della giornata da Santa Margherita è alle 0.37 con arrivo in piazzetta alle 0.55, mentre l’ultima corsa da Portofino parte all’1 con arrivo a Santa Margherita all’1.17. Il servizio è fruibile con il tradizionale titolo di viaggio “Portofino Pass”: la tariffa è di 3 Euro per la sola andata e di 5 Euro per l’andata e ritorno, titoli che se acquistati a bordo aumentano di 1 Euro; fatti salvi ovviamente biglietti e abbonamenti dei residenti. Nel corso della stagione estiva saranno incrementati anche i controlli a bordo, in particolare sulle linee serali e notturne.