Atp, debutta il minibus tra Santa e Portofino

Liguria - Entrerà in funzione oggi il nuovo mini bus che servirà alla linea 82 Santa Margherita-Portofino. Come avevano chiesto in un recente passato gli stessi sindaci interessati, il mezzo è più corto e quindi meno ingombrante rispetto alle esigenze di una strada complessa e trafficata come la

provinciale per Portofino.



Posti - Rispetto ai 9.50 metri dell’attuale modello Heuliez, Atp ha acquistato un Isuzu Novociti Life da 8 metri. Il tutto senza sacrificare la capienza, visto che il mezzo conta su 60 posti disponibili. L’inaugurazione arriva quest’oggi in una giornata molto importante per il Tigullio, quando il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti parteciperà alla presentazione del patto sul turismo tra Liguria e Valle d’Aosta a Portofino.