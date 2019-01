Aumenta l´uso di droga, soprattutto tra le ragazze

In Liguria nel 2017 balzo in avanti delle consumatrici.

Liguria - Il consumo di supefacenti è ancora un problema di salute pubblica in Italia. Lo dice il Report sulle Tossicodipendenze riferito all'anno 2017, l'ultimo disponibile. I dati forniti dalle prefetture sui soggetti in cura per una dipendenza. L'Italia risulta terza in Europa per uso di cocaina e quarta per l'uso di cannabis, mentre è sensibilmente più bassa rispetto al Nord del continente l'incidenza dell'ecstasy. I numeri comunqe "non sono certo incoraggianti", si scrive nel documento. Al di là dei dati nazionali, interessante il focus sulle realtà regionali e provinciali.



In Liguria ci sono il 2,20% dei tossicodipendenti in trattamento in Italia, in una classifica dominata da Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. Ma la nostra regione ha conosciuto uno degli incrementi più significativi, con i pazienti passati da 307 a 340 tra 2016 e 2017 (+10,77%). La maggior parte è in cura presso una struttura residenziale (314), seguono quelli consegnati a una struttura semi-residenziale (22) e infine i ricoverati (4). L'utenza è preponderantemente maschile come nel resto d'Italia con un rapporto di quattro maschi per una femmina, ma sono queste ultime che in Liguria fanno registrare il balzo in avanti più significativo (+15%). Tra gli utenti regionali si segnala addirittura il caso di una ragazza sotto i 14 anni di età, mentre la maggior parte sono ultraquarantenni (162 tra maschi e femmine) e tra i 25 e i 30 anni (123 utenti).



Interessante il legame tra tossicodipendenza e titolo di studio: in Liguria solo cinque ospiti dei centri di recupero sono laureati, contro 263 utenti con la licenza media inferiore, 65 diplomati e sei utenti che hanno invece completato la scuola elementare. Su 340, la bellezza di 297 non ha un impiego. La dipendenza più comune è quella dall'eroina e oppiacei (180 utenti), seguita da cocaina e crack (85), cannabinoidi e crack (20), allucinogeni (6) e da non sottovalutare l'impatto dell'alcol che manda in recupero 68 individui.