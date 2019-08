Ausiliario ospedaliero picchiato nel parcheggio delle ambulanze: identificato l´aggressore

Liguria - Circa un mese fa un ausiliario ospedaliero di 56 anni ha ripreso un 46enne di Leivi mentre stazionava nell'area di sosta delle ambulanze, ma quest'ultimo - indispettito - lo ha aggredito.



L'aggressione - Il 56enne - il quale ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni - subito dopo l'aggressione si è recato dai Carabinieri per sporgere denuncia: da quel momento hanno avuto il via le indagini. L'aggressore è stato identificato solo un mese dopo in un pregiudicato 46enne di Leivi, denunciato per percosse, minacce e lesioni personali.