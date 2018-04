Autotreno carico di caffè s´incendia nel bel mezzo dell´A12

Liguria - Saranno anche state le 4 del mattino ma quel fumo intenso carpito dagli specchi retrovisori era troppo per chiunque. E fortunatamente anche per il conducente dell'autotreno che non ha potuto fare altro che fermare il convoglio in un'area adibita a parcheggio, staccando la motrice cosicché non fosse coinvolta dalle fiamme. Un atto di professionalità prima che i Vigili del Fuoco potessero intervenire e operare gli opportuni interventi. L'episodio risale a qualche ora fa, sull'autostrada A12, direzione Nord nel tratto compreso tra Carrodano e Deiva Marina.



L'autotreno trasportava barattoli di caffè e di orzo. I Vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato giungevano sul posto con una APS (Autopompaserbatoio) e cinque unità operative mentre dalla sede centrale partiva un'autobottepompa, con due unità operative a bordo, al fine di garantire una congrua riserva idrica. Spente le fiamme che avevano già completamente avvolto il rimorchio, i pompieri procedevano allo smassamento (operazione che consiste nello "smuovere" fisicamente il materiale incendiato ormai spento e raffreddarlo al fine di scongiurare la presenza di focolai latenti) e alla bonifica. Dopo quasi cinque ore di lavoro, le squadre intervenute rientravano in sede. Sul posto anche personale Polizia Stradale e personale Salt, Società Autostrada Ligure Toscana.