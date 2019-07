Balneazione, la situazione in Liguria: due punti risultati non conformi

Liguria - Arpal continua a controllare le acque di balneazione della Liguria. A seguito dei risultati degli ultimi campionamenti, i punti Regione Burrone, nel comune di Albenga e Boccadasse, nel comune di Genova sono risultati non conformi.



Campionamento - Entro 72 ore verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità. Attualmente la situazione in Liguria vede, su 376 tratti monitorati, 374 punti conformi e 2 non conformi (appunto quelli di Regione Burrone ad Albenga e Boccadasse a Genova).