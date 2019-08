Bambino investito da una moto a Moneglia: trasportato in elicottero al Gaslini

Liguria - Stava passeggiando accanto ai genitori per le strade di Moneglia quando, improvvisamente, è stato investito da una moto.



L'incidente - Davvero un pomeriggio da dimenticare quello di ieri per un bambino di 10 anni, investito da una moto mentre passeggiava per le vie di Moneglia insieme ai genitori. Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno trasportato d'urgenza il piccolo al Gaslini con l'ausilio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco: fortunatamente il bimbo non sembra essere in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia Locale.



[Foto d'archivio]