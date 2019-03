Bandiera verde 2019, un vessillo sventolerà a Lavagna

Liguria - Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti. Ecco l'identikit delle spiagge italiane promosse dai pediatri, ovvero le località che hanno ottenuto l'ambita Bandiera verde 2019. In Liguria sventolerà su quattro spiagge. Gli arenili a misura di bimbi e famiglie sono quattro: Finale Ligure e Noli (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia). Nella scelta sono state privilegiate le spiagge attrezzate dove è assicurata la presenza degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza e che possano garantire anche pulizia e sicurezza e quelle che hanno nelle vicinanze un bar per la merenda dei piccoli. A darne notizia il sito "La mia Liguria"



«E se i pediatri raccomandano di portare i bambini al mare perché hanno bisogno di stare all'aria aperta, giocare e divertirsi, la Liguria si presenta in ogni caso come una delle regioni più favorite con la sua lunga costa che alterna spiagge ampie e sabbiose a tratti rocciosi con panorami mozzafiato».