Barba, capelli e... droga: copre l´attività di spaccio con quella di parrucchiere, 34enne nei guai

Liguria - Nella serata di ieri i poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno arrestato un 34enne di origini marocchine per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



L'arresto - Gli agenti - impegnati in un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di droga - hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi del parrucchiere gestito dall’uomo: a destare i primi sospetti i numerosi clienti che, una volta entrati nell’esercizio, ne uscivano dopo pochi minuti, allontanandosi in gran fretta, nonché il continuo andirivieni del titolare tra il negozio e la sua macchina, parcheggiata poco distante.

Dopo un breve appostamento, i poliziotti sono entrati nel locale: qui il 34enne che, sorpreso della visita, ha dichiarato di non aver avuto alcun cliente nel pomeriggio. Rafforzati i sospetti di un’attività illecita, gli operatori hanno dunque proceduto al controllo del negozio, rinvenendo dentro una confezione di shampoo un bilancino di precisione e un involucro contenente circa 0,3 grammi di eroina. La ricerca è stata, poi, estesa anche alla vettura dell’uomo, dove, sono stati trovati 2 panetti di hashish nascosti dentro al cofano, oltre alla somma di 90 euro occultata nel cassetto porta oggetti.



Il pluripregiudicato è stato arrestato e accompagnato presso gli uffici della Questura, dove è stato trattenuto in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata odierna.