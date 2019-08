Bergeggi, fuori pericolo il 12enne colpito da un cassonetto: verrà trasferito in un centro specializzato francese

Liguria - Fortunatamente sembra essere fuori pericolo il 12enne francese colpito in faccia lo scorso 2 agosto da un cassonetto dell'immondizia lanciato sulla spiaggia in località Prodani (a Bergeggi) da un 17enne.



Le cure - Ricoverato nel reparto di Rianimazione del Gaslini per un importante trauma cranico e facciale, il ragazzino è stato fin da subito sottoposto alle cure dei medici, grazie ai quali già nei giorni scorsi è stata riscontrata una positiva evoluzione clinica, al culmine della quale il 12enne è uscito dal coma farmacologico. Visto il miglioramento delle sue condizioni, i genitori - previa autorizzazione del personale dell'ospedale - hanno deciso di trasferirlo in un centro specializzato in Francia, dove avverranno sia il recupero che la riabilitazione.