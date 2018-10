Bogliasco, prepara la farinata nel forno a legna e causa un incendio

Piccolo rogo in Via Mazzini alimentato dal forte vento

Liguria - Un incendio è divampato ieri a Bogliasco in Via Mazzini, a causa del forte vento e della disattenzione di un residente. L'uomo, dopo aver cotto una teglia di farinata nel forno a legna situato in una casetta in giardino, non ha chiuso bene la porta del forno stesso.



Il forte vento ha ravvivato il fuoco all'interno del forno, la brace caduta per terra ha incendiato l'erba del giardino e da lì il rogo si è allargato, rendendo necessario l'intervento tempestivo dei pompieri. I danni si sono limitati all’annerimento della facciata di una casa