Calata Ovest si rifà il look e si conferma base strategica per il TAG Heuer Vela Festival

Liguria - Calata Ovest diventa punto di riferimento strategico in occasione del TAG Heuer Vela Festival, che si svolgerà dal 2 al 5 maggio a Santa Margherita Ligure. Sono già numerose le imbarcazioni che hanno scelto il comodo ed elegante approdo chiavarese, come base per partecipare a questa autentica festa della vela, immancabile appuntamento per appassionati ed espositori.



Intanto nella Nuova Marina di Chiavari, gestita da Tigullio Shipping, sono iniziati gli interventi di restyling, che interesseranno il porticciolo, rendendolo ancor più efficiente e piacevole. Nuova segnaletica, abbattimento delle barriere architettoniche e un nuovo arredo vegetale, con la piantumazione di essenze botaniche e la creazione di nuove aiole e punti verdi. In questi giorni sono state messe a dimora decine di piante di Metrosideros, arbusti della famiglia delle mirtacee, particolarmente resistenti all’aggressione del salino e caratterizzati da vivaci e vaporosi fiori di un rosso acceso e altrettante piante di Lantana gialla strisciante, pianta tipica mediterranea , anch’essa molto resistente agli agenti atmosferici.