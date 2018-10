Liguria - Sette stupendi cavalli di razza sono morti ieri sera sull'autostrada A15 della Cisa quando il camion che li trasportava ha preso fuoco per cause ancora da identificare. Il tir stava affrontando il raccordo che dalla A1 immette sull'autocamionale in direzione la Spezia quando dalla motrice ha iniziato a sprigionarsi un forte fumo.



Nel tempo in cui il conducente smontava dal mezzo per tentare di liberare il suo carico, le fiamme si erano già propagate uccidendo sette animali forse a causa delle esalazioni. Lo svincolo è rimasto chiuso per diverso tempo con uscita consigliata a Fidenza per chi viaggiava da Milano alla Spezia.