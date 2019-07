Camionista ubriaco perde il controllo del mezzo e falcia due macchine e sei moto: nessun ferito

Liguria - Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio i Carabinieri di Sestri Levante sono intervenuti a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion che transitava per Riva Trigoso, il quale si è rovinosamente abbattuto su due auto e sei moto parcheggiate.



Il sinistro - Il conducente del mezzo pesante - in evidente stato di ebbrezza - a causa del suo stato di alterazione avrebbe perso il controllo del camion, andando successivamente a sbattere contro ben 8 veicoli parcheggiati in via Gramsci. Immediato l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Sestri Levante, che ha subito provveduto a controllare il tasso alcolemico dell'uomo (risultato pari a 2,64 grammi per litro, cinque volte superiore ai limiti di legge). Il camionista è stato dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza, il mezzo sequestrato e la patente ritirata. Fortunatamente non risultano esserci altri feriti.