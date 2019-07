Camogli, ripulito dai sommozzatori il Cristo degli Abissi: è nella baia di San Fruttuoso dal 1954

Liguria - Anche quest’anno i poliziotti sommozzatori del CNES di La Spezia hanno partecipato all’intervento conservativo del Cristo degli Abissi, coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio ligure.



Le operazioni - La statua bronzea sommersa - opera dell’artista Guido Galletti - è alta circa tre metri ed è stata posta nel 1954 nella baia di San Fruttuoso di Camogli ad una profondità di 18 metri, in memoria di tutti coloro che hanno incontrato la morte in mare ed è la meta che registra il maggior numero di immersioni in tutto il Mediterraneo. L’attività di manutenzione di questo bene culturale dall’alto valore simbolico - svoltasi nella giornata di martedì 23 luglio - ha visto alternarsi all’idropulitrice i sommozzatori delle varie Forze dell’Ordine che per una volta hanno lavorato tutti insieme in una situazione non di emergenza.