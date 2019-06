Caperana, partiti i lavori per la costruzione di due nuovi tratti di marciapiede

Liguria - Iniziati i lavori relativi alla costruzione di due tratti di marciapiede in Via Parma tra i civici 205 e 233 e tra i civici 469 e 505. Oggi possibili disagi al traffico per l’istallazione di due semafori all’altezza della scuola elementare, per consentire l’attivazione del primo dei due cantieri in oggetto.



Il quartiere, fortemente sprovvisto di marciapiedi che consentano di utilizzare la strada in sicurezza, attendeva un intervento di questo tipo da tempo.



«Ci concentriamo sulle periferie cittadine, migliorando la sicurezza del quartiere di Caperana - dichiara il sindaco Marco Di Capua – Abbiamo atteso il termine delle scuole per arrecare meno disagi possibili alla popolazione. Come ho potuto constatare durante la campagna elettorale, la zona non ha adeguati spazi per il passaggio dei pedoni e necessita di attenzioni particolari visto il grande flusso di auto nei due sensi: stimate, infatti, circa 40 mila auto al giorno nelle due direzioni. Due priorità d’intervento, la messa in sicurezza dei marciapiedi e la creazione di stalli nella zona attigua alle scuole elementari di Via Parma, di cui sono in fase di definizione i termini, gli spazi e le tempistiche».