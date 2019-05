Carasco, fanno saltare in aria il bancomat della Carige e rubano i soldi: si cercano i colpevoli

Liguria - Una violenta esplosione ha interessato questa notte lo sportello bancomat della Carige di Carasco, sita in via Montanaro Disma.



Il raid - Un vero e proprio furto "col botto" quello avvenuto questa notte alla Carige di Carasco, dove i ladri - per tentare di rubare i soldi contenuti nel bancomat - hanno pensato bene di farlo saltare in aria. Alcuni residenti hanno subito dato l'allarme, ma quando i Carabinieri sono arrivati sul posto dei ladri non c'era già più traccia. Al momento gli inquirenti hanno posto sotto sequestro i video di sorveglianza della banca: si attendono gli esiti delle indagini per poter risalire ai colpevoli.