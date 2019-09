Casa di riposo abusiva ad Arenzano, lavoratori in nero sfruttati per meno di 2 euro l´ora: due persone nei guai

Liguria - Avevano messo su una vera e propria casa di riposo abusiva ad Arenzano, dove sfruttavano alcuni lavoratori in nero pagandoli meno di 2 euro l'ora. Gli ideatori di questo "teatrino" sono un uomo (66 anni) e una donna (60 anni) residenti nell'alessandrino, che - dopo aver messo su la struttura senza alcun permesso ufficiale - avevano assunto in nero alcuni dipendenti, facendoli lavorare anche 48 ore consecutive in cambio di una paga davvero misera.



I fatti - Le indagini sono iniziate nel gennaio 2019, quando - in occasione di un controllo alla struttura abusiva (in cui erano ospitati 5 anziani non autosufficienti) - era emerso che, nel compreso periodo tra dicembre 2018 e gennaio 2019, i due indagati impiegavano 4 lavoratori con turni di 48 ore consecutive per paghe orarie inferiori a 2 euro, sfruttando così la loro condizione di bisogno e debolezza sociale. I dipendenti "assunti" dalla coppia di alessandrini, infatti, erano un extracomunitario irregolare, un uomo oggetto di fallimento e sfratto e una coppia di lavoratori 60enni disoccupati. A quanto pare, inoltre, gli indagati percepivano dai parenti degli anziani ospiti rette mensili superiori ai 1500 euro. Una volta scoperti, I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Genova hanno eseguito a carico dei due misure cautelari coercitive dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di caporalato.