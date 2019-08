Casarza Ligure, due minorenni sorpresi a rubare in una casa: affidati a centro di prima accoglienza

Liguria - Sono una 15enne - nota per i suoi precedenti - e un 14enne originari dell'est Europa gli autori di un tentato furto in appartamento scoperto ieri a Casarza Ligure. Il proprietario dell'immobile è un uomo di 77 anni.



Il tentato furto - I due giovani - sorpresi dai Carabinieri mentre tentavano di introdursi nella sua abitazione - sono stati affidati a un centro di prima accoglienza di Chiavari: la ragazza è stata, poi, denunciata per furto in abitazione e possesso di strumenti di effrazione (nel dettaglio due cacciaviti, una lamina plastificata, una chiave inglese e un paio di forbici) in concorso con minore, il quale - in quanto tale - risulta non imputabile.