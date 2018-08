Caso Daisy Osakue, Piana: «Non lanciate le uova, mangiatele»

Liguria - È di ieri la notizia secondo cui sarebbero stati identificati i tre "lanciatori di uova" di Moncalieri, che la sera dello scorso 25 luglio hanno colpito a un occhio l'atleta azzurra Daisy Osakue. I tre nei giorni scorsi avrebbero usato una Fiat Doblò intestata al padre di uno loro per "giocare" goliardicamente al "lancio delle uova", finendo per colpire sia l'atleta che altre tre donne.



Tra i tre ragazzi ci sarebbe anche il figlio di un consigliere Pd, e la cosa non ha lasciato indifferente l'opinione pubblica nazionale. In questo scenario, anche il capogruppo del Carroccio in Regione Liguria Alessandro Piana non ha mancato di commentare scherzosamente la cosa sulla sua pagina Facebook.











Qui di seguito trovate l'intervista al consigliere Piana, ideatore della "protesta" e convinto che «strumentalizzare un fatto tanto increscioso per andare contro Salvini e la Lega è sbagliato», soprattutto in virtù dell'epilogo di questa faccenda. «È necessario stare attenti nei toni e nei modi quando si lanciano determinate accuse, perché si potrebbe creare dell'allarmismo inutile. Noi riteniamo che la politica sia una cosa seria e che vada fatta in maniera seria».