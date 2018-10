Castiglione Chiavarese, girano con le moto da trial in una zona tutelata: sanzioni salatissime per due riders

Liguria - Nella mattinata di oggi i Carabinieri Forestali della Stazione di Sestri Levante - impegnati in alcune attività di controllo sul territorio - hanno sanzionato i proprietari di due motoveicoli da trial residenti in provincia di Genova.



Colti sul fatto - Pare che i due riders stessero transitando all'interno della ZSC (Zona Speciale di Conservazione) di "Deiva – Bracco – Pietra di Vasca – Mola", in parte ricompresa nel Comune di Castiglione Chiavarese, zona soggetta a particolare tutela e in cui il transito fuoristrada è rigorosamente vietato dalla normativa regionale, dal momento che altera la naturale regimazione delle acque nelle aree boscate, innescando o accelerando fenomeni di erosione.

Per i due sono subito scattate sanzioni amministrative da 2000 euro ciascuno.