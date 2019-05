Castiglione Chiavarese, nuova ambulanza per la Croce Verde

Liguria - Il consigliere regionale Claudio Muzio, segretario dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Liguria, ha preso parte nel tardo pomeriggio di ieri, in rappresentanza della Regione, all'inaugurazione della nuova ambulanza in dotazione alla Croce Verde di Sestri Levante, sezione di Castiglione Chiavarese.



«Ho assistito molte volte – ha dichiarato Muzio nel suo intervento - all'inaugurazione di nuovi mezzi di soccorso: nella maggior parte dei casi si tratta di donazioni fatte dalle famiglie in memoria di un caro che non c'è più. Un gesto nobile, che dal ricordo di una vita che se n'è andata fa scaturire uno strumento per salvare altre vite. Qui a Castiglione Chiavarese – ha proseguito il consigliere regionale di Forza Italia - è stata invece la popolazione a donare l'ingente somma di oltre 60.000 euro per l'acquisto dell'ambulanza: è qualcosa di straordinario, che dà la misura di quanto la comunità abbia piena consapevolezza dell'importanza del servizio che svolgono le Pubbliche Assistenze, i loro militi e tutti i volontari: senza di loro il nostro sistema sanitario si troverebbe ad affrontare una crisi molto seria, e questi gesti sono la testimonianza che anche i cittadini ne sono consapevoli. Un grazie sincero, perciò, a tutte le Pubbliche Assistenze che operano sul nostro territorio e ai loro consigli direttivi. Grazie davvero – ha concluso Muzio - per l'impegno profuso».