Chiavari, 25enne sorpreso a spacciare nei pressi della stazione: a tradirlo l´eccessivo nervosismo

Liguria - Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Chiavari un cittadino nigeriano di 25 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - A seguito di alcune segnalazioni di smercio e di consumo in luogo pubblico di sostanze stupefacenti pervenute da residenti e commercianti, la squadra investigativa del Commissariato di Chiavari ha effettuato un servizio dedicato nella zona della Stazione Ferroviaria. Durante gli appostamenti, gli agenti hanno subito notato un 25enne che - con fare sospetto - si aggirava nei pressi di un bar come se fosse in attesa di qualcuno. A quel punto gli operatori - avvalendosi della collaborazione di una volante - hanno fermato e controllato il giovane, trovandolo in possesso di alcune dosi di marijuana (per un peso complessivo di circa 30 grammi) e della somma di euro 190 in banconote di piccolo taglio.

Il pusher è stato dunque arrestato e processato questa mattina per direttissima.