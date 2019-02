Chiavari, 52enne scoperto a consegnare eroina a un giovane: arrestato

Liguria - Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla Polizia a Chiavari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



Controlli - Gli agenti hanno visto il 52enne consegnare, con fare sospetto, un involucro ad un ragazzo. A quel punto i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di alcune dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 3,5 grammi, e della somma di euro 25 in banconote di piccolo taglio.



Droga e soldi - La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire ulteriori 25 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione, un flacone di metadone, la somma di euro 250, sempre in banconote di piccolo taglio.