Chiavari, chiusura di un tratto di via Entella per pulizia vasca di decantazione

Liguria - Continuano le pulizie straordinarie dei canali delle acque piovane cittadine. Lunedì 18 Febbraio, a partire dalle ore 9 fino a termine lavori, verrà chiuso un tratto di via Entella, da via Marsala fino al passo alle Clarisse, per consentire agli operai comunali, unitamente ai colleghi di Iren Acqua Tigullio, di procedere con la rimozione dei detriti presenti nella vasca di decantazione sottostante il convento delle Clarisse, che giunge in corso Dante innestandosi nel canale primario. Si potrà, quindi, raggiungere piazza Matteotti passando per Via Grimaldi.



Paolo Garibaldi, consigliere delegato al ciclo delle acque, aggiunge: «Questa settimana abbiamo provveduto alla pulizia e svuotamento delle vasche di decantazione presenti in piazza Sanfront e in via Bado Giannotto, dove ad inizio 2018 avevamo eseguito diversi interventi strutturali sui canali. Una buona manutenzione dei condotti permette la riduzione del rischio di allagamenti localizzati. Inoltre, sono state verificate le condizioni e pulite le vasche di decantazione presenti nei canali di corso Dante, di via Grimaldi e di corso Lavagna, dove nello specifico siamo intervenuti svuotando le vasche presenti all’incrocio tra via Orsi e via Gastaldi».