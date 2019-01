Chiavari, furti ai pazienti dell´Hospice e ai loro familiari: OSS finisce in manette

Liguria - La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare, in regime di

arresti domiciliari, a carico di un’operatrice socio sanitaria di 50 anni, in servizio presso il

reparto cure palliative dell’Ospedale di Chiavari.



L'arresto - La misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Genova, è stata originata da una serie di furti di denaro e preziosi, commessi in danno di pazienti ricoverati nel reparto e dei loro familiari, nonché di una stagista presente nella struttura sanitaria.

A partire dal maggio 2015, i poliziotti del Commissariato Chiavari hanno ricostruito 8 episodi di furto, alcuni dei quali compiuti in danno di malati terminali, a cui sono stati sottratti oggetti affettivi (in una delle circostanze una vera dalla mano del paziente, in un’altra un orologio dal comodino), o denaro dai portafogli, approfittando delle loro condizioni di semi incoscienza.

Fondamentale, nell’ambito della delicata attività investigativa effettuata, vista la tipologia

dei pazienti ricoverati all’interno dell’Hospice, è stata la collaborazione della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Chiavari e di alcuni componenti dello staff del reparto.

Sabato scorso, i poliziotti del Commissariato Chiavari hanno rintracciato ed arrestato la

donna.