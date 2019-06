Chiavari, impianto di condizionamento per la scuola Repetti

Liguria - Sono giunti al termine gli interventi per l’installazione di un impianto di condizionamento presso la scuola materna lascito Repetti di Corso Buenos Aires. La struttura, inaugurata ad Ottobre 2010, era sprovvista di deumidificatori e climatizzatori e l’amministrazione Di Capua ha ritenuto doveroso predisporre l’acquisto di sei impianti collocati nell’ala più recente della struttura, per consentire lo svolgimento delle attività estive. Costo totale dell’intervento pari a 10.880 euro più Iva.



«Siamo particolarmente contenti di migliorare il servizio offerto alle famiglie e di investire in prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado. La messa in sicurezza e il miglioramento degli edifici scolastici cittadini, come l’Asilo Mario Soracco, l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico e la manutenzione straordinaria delle scuole Mazzini Est ed Ovest e Della Torre sono solo alcuni degli interventi realizzati durante i miei primi due anni di mandato».