Chiavari, in corso gli interventi nelle frazioni

Liguria - Manutenzione ordinaria, sfalcio e pulizia. Questi gli interventi in corso nelle frazioni di Chiavari per mettere in sicurezza le cunette, ovvero i piccoli canali posti accanto alla carreggiata per lo scolo delle acque. Primo passo per indagare le condizioni dei canali di deflusso e dei rivi di ogni frazione. Oggi lavori in corso a Ri Alto, mentre nei giorni scorsi gli interventi si sono concentrati in località Sanguineto, Campodonico e Maxena, per procedere poi a Sant’Andrea di Rovereto e Caperana.



Dichiara il consigliere delegato al ciclo delle acque Paolo Garibaldi: «L’intervento, come tutti gli anni, è partito con lo sfalcio di tutte le strade collinari, ma da quest’anno la nostra amministrazione ha voluto fare un’integrazione e iniziare la pulizia di tutte le cunette a bordo starda delle diverse frazioni, per avere un quadro generale dello stato di salute dei canali in collina. Partirà un altro lotto d’intervento inerente alla pulizia delle griglie di scolo e agli innesti sui canali, in modo tale da prevenire gli episodi di blocco del deflusso delle acque e relativi problemi per la sicurezza dei cittadini. Sembrano interventi banali, ma in caso di forti piogge possono essere determinanti per evitare allagamenti a valle o blocchi allo scorrimento dell’acqua piovana. Verrà inserita in calendario anche la pulizia delle cunette e lo sfalcio di via San Terenziano e della strada che porta alla chiesa di Sanguineto».