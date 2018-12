Chiavari, la Guardia di Finanza chiude una scuola per l´infanzia

La struttura aveva 9 dipendenti in nero e 5 irregolari

Liguria - La Guardia di Finanza di Chiavari ha imposto la chiusura di una scuola dell'infanzia che utilizzava personale pagato in nero. Il controllo ha rilevato l'utilizzo di nove lavoratrici completamente in nero, e cinque irregolari (per le ore effettuate realmente rispetto a quelle previste dal contratto e alle retribuzioni fuori busta). In entrambi i casi per un periodo superiore ai tre anni. La struttura è risultata aver evaso circa 200 mila euro di ricavi ed è stata rilevata la mancata autorizzazione del servizio Asl per fornire il servizio mensa.