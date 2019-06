Chiavari, la raccolta differenziata cambia volto: in porto arriva il servizio `barca a barca`

Liguria - Anche il porto di Chiavari si arma di buona volontà e dà vita a un vero e proprio progetto sperimentale di raccolta differenziata: a Calata Ovest, infatti, è partito nei giorni scorsi il ritiro dei rifiuti "barca a barca".



Il progetto - La sperimentazione del "barca a barca" avrà luogo esattamente come era avvenuta quella del "porta a porta" urbano, vale a dire con i diportisti che - una volta che avranno attraccato in porto - verranno informati sul servizio (svolto dal personale di Calata Ovest) e invitati a differenziare i materiali riciclabili, come plastica, vetro e alluminio: saranno, poi, gli stessi addetti del porto a ritirare i rifiuti e a provvedere a buttarli nelle apposite isole comunali per la raccolta differenziata.

«Nella nostra concezione di porto come parte integrante della città, ci è sembrato importante e doveroso favorire la raccolta differenziata, contribuendo a diffondere e sviluppare sempre più una sensibilità ambientale e una cultura ecosostenibile ormai irrinunciabile e prioritaria» ha poi spiegato l'Amministratore delegato di Marina di Chiavari Calata Ovest Eugenio Michelino.