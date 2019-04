Chiavari, orefice freddato in centro con un colpo di pistola: è giallo

Liguria - Gli hanno sparato a sangue freddo a Chiavari, in pieno centro. È morto così un orefice di 70 anni, ritrovato senza vita questa mattina vicino alla sua auto, nel parcheggio di un supermercato in corso Dante.



Le indagini - Immediato l'intervento della polizia. Al momento sono in corso alcuni accertamenti: non sono chiari, infatti, né la dinamica né il momento dell'omicidio, e resta ancora da capire anche il movente. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato ma anche quelle lungo la strada che dal negozio porta al parcheggio per vedere se qualcuno lo abbia seguito.