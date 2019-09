Chiavari, palma instabile crolla sui motorini parcheggiati in piena notte: nessun ferito

Liguria - Nottata impegnativa quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco di Chiavari, che si sono ritrovati a provvedere alla rimozione di una grossa palma caduta in via Lorata su alcuni scooter parcheggiati, forse resa instabile dal maltempo degli ultimi giorni.



La caduta - A chiamare i pompieri sono stati i residenti della zona che - svegliati in piena notte dal forte rumore - si sono trovati davanti alla pianta caduta: fortunatamente non sembrano esserci feriti. I danni causati dal crollo saranno tutti a carico del proprietario della palma.



[Foto d'archivio]