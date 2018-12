Chiavari, per le feste natalizie parcheggi a pagamento ma tariffa bloccata

Liguria - A Chiavari nel periodo natalizio, le domeniche e i giorni festivi antecedenti al giorno di Natale (8,9,16, 23 Dicembre), i parcheggi blu saranno a pagamento, ma con una sostanziale novità: in tutte le zone, la tariffa sarà bloccata a 0,50 € l’ora.



L’amministrazione comunale, ha deciso di introdurre e far pagare una cifra simbolica per la sosta negli stalli blu nel periodo natalizio, in maniera tale da permettere una maggior rotazione dei posti auto e ridurre il traffico nelle vie centrali della città.



Per incentivare l'afflusso di persone ed impedire l’immobilismo dei posti auto, la sosta verrà così regolamentata per offrire la possibilità ai fruitori del centro storico e ai turisti di pagare una cifra inferiore rispetto al resto dell’anno e concorrenziale rispetto alle realtà limitrofe.



Il Sindaco vuole ricordare a tutti i cittadini, turisti e a tutti coloro che vorranno recarsi a Chiavari per fare acquisti natalizi, che è attivo il servizio Bus Navetta gratuito Linea C2 che, con frequenza oraria, dalle ore 07,00 alle 19,00 compreso i giorni festivi garantisce il trasporto nel centro cittadino, con fermata anche in Largo Ravenna (ingresso area di colmata)