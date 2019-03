Chiavari, presentate le operazioni di riqualificazione del quartiere di Sampierdicanne

Liguria - Operazione riqualificazione del quartiere Sampierdicanne. Così è stato soprannominato il progetto di sistemazione, ammodernamento e messa in sicurezza del quartiere di Sampierdicanne, dove l’amministrazione Di Capua ha individuato alcuni interventi prioritari per migliorare la vivibilità dell’area e la sicurezza stradale di Via S. Rufino.

Sicurezza del territorio e degli abitanti.

Inserito all’interno del progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Rupinaro, partirà entro fine 2019 la messa in sicurezza del rio della Bona, che verrà deviato dal suo letto originario creando un nuovo torrente a cielo aperto con brevi tratti tombinati, fino ad immettersi nel Rupinaro. Previsto, all’interno del piano di lavoro, anche il rifacimento di tutte le canalizzazioni delle acque bianche a monte del rivo.



Un secondo intervento comunale interesserà la regimazione delle acque meteoriche di Traversa di via San Rufino. Il progetto definitivo, firmato dall’Ing. Scaglione per un importo di 300.000 euro, riguarda l’insieme di interventi tecnici messi in atto per eliminare il problema di allagamenti localizzati in Via Ritrovato e il conseguente cedimento del terreno e del manto stradale. Il Sindaco Di Capua ha accolto la richiesta degli abitanti, reperendo le risorse necessarie per procedere con la posa di nuove condotte, mettendo in sicurezza il tratto in oggetto.



Parallelamente all’iter per l’acquisizione graduale della strada interpoderale di Maxena Case Sparse, sono stati predisposti diversi lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada che collega il quartiere di Sampierdicanne con Maxena, Campodonico e Sanguineto. Saranno ripristinate le condizioni di sicurezza nei tratti parzialmente franati (dove non sono presenti cordoli o guard rail), si procederà anche con l’installazione di reti anti caduta massi, con la regimazione delle acque e la tombinatura di alcuni canali che costeggiano tutto il percorso.

450 mila euro la spesa complessiva per il progetto definitivo, esecutivo e il coordinamento della sicurezza ad opera dell’Ing. Erik Parpaglione.



Importanti, anche, gli investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale di Via San Rufino. «Abbiamo eseguito diversi sopralluoghi per recepire le istanze degli abitanti sul problema dell’eccessiva velocità delle auto in alcuni tratti di Via San Rufino e, a seguito delle loro numerose segnalazioni, ci siamo impegnati a reperire i fondi necessari per investimenti importanti in sicurezze stradale e per rendere i passaggi pedonali più sicuri» commenta il consigliere capogruppo di Avanti Chiavari - Marco Di Capua Sindaco, Dott. Alberto Corticelli.

Verrà, quindi, collocato un semaforo a chiamata, all’altezza dell’ingresso dell’azienda Hi Lex, saranno illuminati anche gli attraversamenti pedonali secondo le norme di legge e inserite diverse colonnine di segnalazione, con possibilità di controllo della di velocità.