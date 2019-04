Chiavari, riapertura temporanea di Corso Lavagna

Liguria - Riapre, temporaneamente, Corso Lavagna dopo i lavori che hanno interessato i canali di deflusso delle acque bianche.



A partire da questa mattina fino al 1 Maggio compreso, il cantiere verrà sospeso e sarà consentito il transito in direzione levante. Diverse le problematiche affrontate, in accordo con Iren Acqua Tigullio, per risolvere il problema degli allagamenti localizzati nella zona compresa tra Via Entella e Corso Lavagna.



Dal 2 Maggio il cantiere ritornerà operativo, proseguiranno gli interventi di pulizia del canale soprannominato “dei frati”, che attraversa Corso Lavagna e Via Cesare Battisti fino ad immettersi nel fiume Entella. A seguito delle prime ispezioni effettuate, sono stati trovati depositi di materiale compresi tra i 60 e gli 80 cm, che devono essere rimossi totalmente per facilitare lo scorrimento delle acque piovane nelle tubature.