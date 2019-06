Chiavari, torna `La Spiaggia per Tutti`: grande festa per la riapertura dello stabilimento

Liguria - Con oggi riapre finalmente "La Spiaggia per Tutti, la celebre spiaggia libera di Chiavari accessibile ai disabili, la cui gestione è stata affidata al Villaggio del Ragazzo e ad Anffas Tigullio Est Onlus.



L'iniziativa - Lo stabilimento sarà fruibile per tutta l’estate, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, orario in cui saranno presenti numerosi collaboratori e assistenti competenti e preparati.

Per festeggiare la riapertura della spiaggia, inoltre, il Comune di Chiavari ha organizzato per questo pomeriggio una festa dedicata a tutte le famiglie: l'evento avrà luogo presso il Lungoporto Don Giussani e sarà guarnito con tanti giochi, animazione e altre iniziative dedicate alla famiglie.